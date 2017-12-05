Москву к Новому году украсят на 600 млн рублей
В Москве к Новому году установят 3,9 тысячи новогодних конструкций и 268 елей, сообщил глава департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Гасан Гасангаджиев.
По его словам, программа новогоднего украшения Москвы потребует порядка 600 миллионов рублей.
«В предыдущие годы мы накопили некоторый объем праздничных конструкций, нам удалось снизить затраты на украшение города примерно на 30 процентов», - добавил Гасангаджиев.
Кроме того, 56 елей от общего числа на площадях Москвы будет установлено за счет спонсоров.
Установку новогодних украшений планируется завершить к 15 декабря, сообщает «Интерфакс».
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