Москву наводнили велогонщики-любители

На Садовом кольце в Москве стартовал велопарад, который собрал десятки тысяч человек.

«Для нас очень важно, что несмотря на непогоду пришли более 30 тысяч человек, это люди по-настоящему преданные и верящие, что в Москве велодвижению быть», - сказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

По данным «Интерфакса», некоторые участники велодвижения пришли в тематических костюмах, другие несли корзины с живыми цветами, третьи взяли с собой домашних животных.

Ранее сообщалось, что 26 апреля в столице стартовал очередной сезон велопроката. В столице открыты 430 станций проката с 4120 велосипедами.