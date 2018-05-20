Москву наводнили велогонщики-любители
На Садовом кольце в Москве стартовал велопарад, который собрал десятки тысяч человек.
«Для нас очень важно, что несмотря на непогоду пришли более 30 тысяч человек, это люди по-настоящему преданные и верящие, что в Москве велодвижению быть», - сказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
По данным «Интерфакса», некоторые участники велодвижения пришли в тематических костюмах, другие несли корзины с живыми цветами, третьи взяли с собой домашних животных.
Ранее сообщалось, что 26 апреля в столице стартовал очередной сезон велопроката. В столице открыты 430 станций проката с 4120 велосипедами.
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