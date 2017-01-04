Москву накроет сильный снегопад

Сильный снегопад с метелью и порывистым ветром обрушился на столичный регион. К вечеру четверга может выпасть до 14 сантиметров снега.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, для ликвидации последствий снегопада задействованы около 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники и порядка 42 тысяч рабочих ручной уборки.

Чиновник обратился к автомобилистам с просьбой в условиях снегопада быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники, а к пешеходам - соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам, сообщает «Интерфакс».