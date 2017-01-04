Москву накроет сильный снегопад
Сильный снегопад с метелью и порывистым ветром обрушился на столичный регион. К вечеру четверга может выпасть до 14 сантиметров снега.
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, для ликвидации последствий снегопада задействованы около 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники и порядка 42 тысяч рабочих ручной уборки.
Чиновник обратился к автомобилистам с просьбой в условиях снегопада быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и правила парковки, не мешать проходам колонн снегоуборочной техники, а к пешеходам - соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным зонам, сообщает «Интерфакс».
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