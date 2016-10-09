Москву накроет холодный фронт

Синоптики предупреждают жителей столичного региона о наступлении холодного фронта. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд советует москвичам в понедельник одеться потеплее.

Из Арктики придут ветер, влажность и холодный воздух. Они создадут ощущение, что в регион пришел настоящий мороз.

Этот холод придет в Москву минимум на неделю: ночью и по утрам будет около нуля, днем воздух прогреется до 5-6 градусов, сообщает «Интерфакс».

Как сказал Вильфанд, вероятность осадков практически исключена, так что первого снега в прямом смысле этого слова жители Москвы на этой неделе, скорее всего, не увидят.