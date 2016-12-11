На Москву надвигаются метель

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Москве, которое начнется в ближайшие часы, сообщает городское управление МЧС.

Отмечается, что на столицу надвигается метель, а также резкое понижение температуры воздуха до -8 -10градусов.

Видимость на дорогах ухудшится, кроме того возможна сильная гололедица, порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.

На уборку улиц Москвы готовы выйти порядка 10 тысяч единиц специальной техники, сообщает телеканал «Звезда».