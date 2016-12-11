На Москву надвигаются метель
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Москве, которое начнется в ближайшие часы, сообщает городское управление МЧС.
Отмечается, что на столицу надвигается метель, а также резкое понижение температуры воздуха до -8 -10градусов.
Видимость на дорогах ухудшится, кроме того возможна сильная гололедица, порывы ветра могут достигнуть 17 метров в секунду.
На уборку улиц Москвы готовы выйти порядка 10 тысяч единиц специальной техники, сообщает телеканал «Звезда».
Следующая новость Сделка по продаже акций «Роснефти» не попадает под санкции
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии