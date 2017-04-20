На Москву надвигается снегопад

Синоптики вновь предупредили жителей столичного региона о понижении температуры и снегопаде.

По данным Гидрометцентра, 20 апреля будет облачно с редкими прояснениями. На востоке выпадет мокрый снег, а на улицах станет скользко.

Температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Порывы северного ветра могут усилиться до 17 метров в секунду.

В ближайшие дни потепления не ожидается, сообщает агентство Nation news.