На Москву надвигается снегопад
Синоптики вновь предупредили жителей столичного региона о понижении температуры и снегопаде.
По данным Гидрометцентра, 20 апреля будет облачно с редкими прояснениями. На востоке выпадет мокрый снег, а на улицах станет скользко.
Температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла. Порывы северного ветра могут усилиться до 17 метров в секунду.
В ближайшие дни потепления не ожидается, сообщает агентство Nation news.
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