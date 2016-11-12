На Москву надвигается метель

Синоптики предупреждают жителей российской столицы о сильной метели. На дорогах будут появляться снежные заносы, москвичей призывают быть аккуратными из-за гололедицы.

– В ближайший час, с сохранением до конца суток 12 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель с ухудшением видимости до 700-1000 метров при усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду, – заявили в управлении МЧС по Москве.

Из-за сильного ветра в городе могут возникнуть обрывы линий электропередач. Пешеходам советуют по возможности не приближаться к легким постройкам и рекламным щитам. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщает "Интерфакс".