На Москву надвигается метель
Синоптики предупреждают жителей российской столицы о сильной метели. На дорогах будут появляться снежные заносы, москвичей призывают быть аккуратными из-за гололедицы.
– В ближайший час, с сохранением до конца суток 12 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель с ухудшением видимости до 700-1000 метров при усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду, – заявили в управлении МЧС по Москве.
Из-за сильного ветра в городе могут возникнуть обрывы линий электропередач. Пешеходам советуют по возможности не приближаться к легким постройкам и рекламным щитам. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщает "Интерфакс".
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