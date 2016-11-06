На Москву надвигается метель

На столицу надвигается метель с ухудшением видимости до 500-1000 метров при усилении ветра с порывами 12-17 метров в секунду, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Собеседник агентства уточнил, что буря ожидается с 16:00 6 ноября до 11:00 7 ноября. Местами пройдет мокрый снег, во второй половине ночи в отдельных районах с дождем.

Кроме того, в МЧС предупредили о высокой вероятности гололеда и налипании мокрого снега на деревьях и проводах.