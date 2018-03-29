В Москву идет весна

Зона низкого давления, приближающаяся к Московскому региону с запада, принесет с собой долгожданное тепло, рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В субботу, 31 марта, столбики термометров покажут от плюс трех до плюс пяти градусов.

В воскресенье воздух прогреется уже до шести-семи градусов тепла.

В понедельник, 2 апреля, дневная температура может составить 11 градусов тепла, однако вероятны осадки.

Вместе с тем, не исключаются отрицательные температуры в ночное время.

«Конечно же, это не окончательный приход весны: высота снега сорок четыре сантиметра», - цитирует Вильфанда интернет-издание «Подмосковье сегодня».