На Москву идет скандинавский антициклон
На Москву наступает Скандинавский антициклон, который принесет с собой сухую, солнечную погоду.
По прогнозам синоптиков, в пятницу воздух в столице прогреется до +30 градусов.
При этом выходные могут быть дождливыми.
Окончательно солнечная погода должна установиться в столице 31 июля, сообщает «360».
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