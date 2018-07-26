На Москву идет скандинавский антициклон

На Москву наступает Скандинавский антициклон, который принесет с собой сухую, солнечную погоду.

По прогнозам синоптиков, в пятницу воздух в столице прогреется до +30 градусов.

При этом выходные могут быть дождливыми.

Окончательно солнечная погода должна установиться в столице 31 июля, сообщает «360».