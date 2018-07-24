Москву на этой неделе ожидают испытания погодой
Москве на текущей неделе придется столкнуться с целым рядом погодных испытаний, сообщили в Гидрометцентре.
В среду, 25 июля, в Москве и области объявлен «желтый уровень» опасности погоды. На столицу может обрушиться гроза с сильным ветром.
При этом среда будет достаточно жарким днем – столбики термометров поднимутся до 27 градусов.
Немного позже на смену тропическим ливням в Московский регион придет тридцатиградусная жара, которая будет держаться довольно долго.
Август на европейской территории России также обещает быть сухим и аномально жарким, сообщает «Экономика сегодня».
Следующая новость Вице-губернатор Зауралья уволился после визита силовиков
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии