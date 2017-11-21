В Москву едут Диего Марадона и другие легенды футбола

Звезды мирового футбола примут участие в жеребьевке чемпионата мира-2018, которая пройдет 1-го декабря. На сцену Кремлевского дворца выйдут Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль и Диего Форлан.

Звезды футбола прошлых лет будут задействованы в проведении торжественной церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира в России. Во главе с немцем Мирославом Клозе, который вынесет на сцену кубок чемпионата мира по футболу, они будут представлять страны, которые уже побеждали на чемпионатах мира.

Ведущим мероприятия станет англичанин Гари Линекер, которому будет помогать известная российская ведущая Мария Командная, передает «Подмосковье сегодня».

По словам президента международной футбольной федерации Джанни Инфантино, он очень рад, что в команду ассистентов на церемонии финальной жеребьевки вошли легенды, представляющие все страны-победители чемпионата мира. Он считает обязательным вспомнить тех, кто творил историю турнира, так как финальная жеребьевка – волнующий, волшебный момент для всех любителей футбола.

Напомним, жеребьевка чемпионата мира пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Российская сборная как хозяйка турнира определена в первую корзину и сыграет в группе «А».