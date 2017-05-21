В Москву доставили мощи Николая Чудотворца
Из итальянского города Бари в столицу доставили мощи святителя Николая Чудотворца. Святыню встречали в аэропорту Внуково.
Как сообщает ТАСС, на летном поле расположились рота почетного караула и духовенства. По прибытии святыни митрополит Истринский Арсений отслужил молебен.
Затем мощи Николая Чудотворца доставят к вечерней службе в главный храм Москвы, где их передадут патриарху Кириллу.
Решение о принесении мощей из Бари было принято по итогам встречи патриарха с папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. Святыня пробудет в столице до 12 июля, а с 13 июля по 28 июля ее доставят в Санкт-Петербург.
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