В Москву доставили мощи Николая Чудотворца

Из итальянского города Бари в столицу доставили мощи святителя Николая Чудотворца. Святыню встречали в аэропорту Внуково.

Как сообщает ТАСС, на летном поле расположились рота почетного караула и духовенства. По прибытии святыни митрополит Истринский Арсений отслужил молебен.

Затем мощи Николая Чудотворца доставят к вечерней службе в главный храм Москвы, где их передадут патриарху Кириллу.

Решение о принесении мощей из Бари было принято по итогам встречи патриарха с папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года. Святыня пробудет в столице до 12 июля, а с 13 июля по 28 июля ее доставят в Санкт-Петербург.