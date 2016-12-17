Москву и Берлин свяжет новый скорый поезд
РЖД запускает по маршруту Москва-Берлин новый скорый поезд N13/14 «Стриж».
Между столицами России и Германии состав будет курсировать по выходным. В свой первый рейс он отправится 18 декабря с Курского вокзала.
«Новый современный состав улучшит комфорт для пассажиров, увеличит скорость движения и безопасность на всем маршруте», - цитирует главу Минтранса России Максима Соколова RT.
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