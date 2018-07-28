Под Москвой перевернулся автобус с 30 пассажирами

В Домодедовском районе Подмосковья перевернулся рейсовый автобус. В нем находились 29 человек.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

«На трассе А-107 перевернулся рейсовый автобус, в котором находились 27 пассажиров и два водителя», - сообщил источник.

По данным «Интерфакса», в результате ДТП пострадали 12 человек. Известно также, что автобус следовал из Ижевска в Москву.