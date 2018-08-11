Под Москвой парашютист погиб от удара о здание аэродрома
В Серпуховском районе Московской области парашютист разбился, совершая тренировочные прыжки.
Трагедия произошла возле аэродрома Большое Грызлово 9 августа. Выполняя фигуру «свуп», парашютист допустил ошибку, развернув парашют в сторону административного здания, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». В результате мужчина скончался от полученных травм.
По данным следствия, он имел большой опыт в парашютном спорте. Сейчас следователи выясняют обстоятельства его смерти, после чего будет принято процессуальное решение.
Ранее в Татарстане при столкновении в небе погибли двое парашютистов.
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