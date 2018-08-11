Под Москвой парашютист погиб от удара о здание аэродрома

В Серпуховском районе Московской области парашютист разбился, совершая тренировочные прыжки.

Трагедия произошла возле аэродрома Большое Грызлово 9 августа. Выполняя фигуру «свуп», парашютист допустил ошибку, развернув парашют в сторону административного здания, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». В результате мужчина скончался от полученных травм.

По данным следствия, он имел большой опыт в парашютном спорте. Сейчас следователи выясняют обстоятельства его смерти, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее в Татарстане при столкновении в небе погибли двое парашютистов.