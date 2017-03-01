Москвичу прислали по почте 500 кг нелегальной икры

«Почта России» обнаружила в посылке, пришедшей в Москву из Камчатского края, 500 килограммов нелегальной икры.

Подозрение сотрудников почты вызвали 20 объемных контейнеров, которые были адресованы одному получателю. После того, как груз был досмотрен с помощью рентгена, выяснилось, что между слоями красной икры была спрятана запрещенная к обороту черная икра.

Сотрудники почты передали все материалы правоохранительным органам, одного из подозреваемых удалось задержать во время получения посылки. Им оказался житель Москвы.

В отношении отправителя черной икры могут возбудить уголовное дело, сообщает Life.ru.