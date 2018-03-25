Москвичу грозит до 5 лет тюрьмы за кражу велосипеда

У жительницы Королева угнали велосипед, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

По словам потерпевшей, злоумышленник похитил транспортное средство из тамбурного помещения. Преступник причинил ущерб в размере 14 тыс. рублей, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В совершении преступления подозревается 45-летний москвич, мужчина был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит до 5 лет тюрьмы.

В США задержали брачного афериста, который украл у женщин около миллиона долларов, выдавая себя за отставного офицера.