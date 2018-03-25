Москвичу грозит до 5 лет тюрьмы за кражу велосипеда
У жительницы Королева угнали велосипед, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
По словам потерпевшей, злоумышленник похитил транспортное средство из тамбурного помещения. Преступник причинил ущерб в размере 14 тыс. рублей, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
В совершении преступления подозревается 45-летний москвич, мужчина был задержан сотрудниками полиции. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Преступнику грозит до 5 лет тюрьмы.
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