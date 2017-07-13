Москвичку с детьми выгнали из отеля в Турции

Жительницу Москвы Инну Архангельскую вместе с двумя детьми выселили из отеля Турции через шесть дней отдыха, хотя по путевке у них было оплачено 10 дней.

По словам туристки, туроператор продал ей за 85 тысяч рублей путевку на десять дней в четырехзвездный отель.

На шестой день отдыха Архангельской сообщили, что необходимо срочно собраться и выехать в аэропорт, так как как чартерный рейс на назначенное число в билете отменен.

«Мы все возмутились. Некоторые предлагали даже доплатить, лишь бы остаться. Но представитель туроператора сказал: «Нет, вы на вылет!», — рассказала москвичка.

Позже выяснилось, что чартерный рейс из Антальи в Москву никто не отменял. Авиаперевозчик подтвердил, что вылет, указанный в билете, состоится.

Женщина вместе с другими туристами, оказавшимися в данной ситуации, готовит коллективную жалобу в суд на туроператора, сообщает Ura.ru.