Москвичку с детьми выгнали из отеля в Турции

Жительницу Москвы Инну Архангельскую вместе с двумя детьми выселили из отеля Турции через шесть дней отдыха, хотя по путевке у них было оплачено 10 дней.

По словам туристки, туроператор продал ей за 85 тысяч рублей путевку на десять дней в четырехзвездный отель.

На шестой день отдыха Архангельской сообщили, что необходимо срочно собраться и выехать в аэропорт, так как как чартерный рейс на назначенное число в билете отменен.

«Мы все возмутились. Некоторые предлагали даже доплатить, лишь бы остаться. Но представитель туроператора сказал: «Нет, вы на вылет!», — рассказала москвичка.

Позже выяснилось, что чартерный рейс из Антальи в Москву никто не отменял. Авиаперевозчик подтвердил, что вылет, указанный в билете, состоится.

Женщина вместе с другими туристами, оказавшимися в данной ситуации, готовит коллективную жалобу в суд на туроператора, сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
Следующая новость В Москву пришли затяжные дожди

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО