Москвичка умерла от отравления роллами
Жительница Москвы скончалась от отравления неизвестным ядом после того, как съела роллы, заказанные по интернету.
По данным следствия, 23 ноября 25-летняя москвичка с молодым человеком заказала по интернету роллы. После ужина она почувствовала себя плохо и вскоре была госпитализирована с сепсисом и полиорганной недостаточностью. На следующий день девушка скончалась.
Инцидент произошел на улице Кржижановского на северо-востоке столицы.
По факту смерти от неизвестного яда возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс следственных действий, сообщает «ТВ Центр».
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