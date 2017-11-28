Москвичка умерла от отравления роллами

Жительница Москвы скончалась от отравления неизвестным ядом после того, как съела роллы, заказанные по интернету.

По данным следствия, 23 ноября 25-летняя москвичка с молодым человеком заказала по интернету роллы. После ужина она почувствовала себя плохо и вскоре была госпитализирована с сепсисом и полиорганной недостаточностью. На следующий день девушка скончалась.

Инцидент произошел на улице Кржижановского на северо-востоке столицы.

По факту смерти от неизвестного яда возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс следственных действий, сообщает «ТВ Центр».