Москвичка сдала в полицию уснувшего после нападения насильника

Москвичка сообщила в полицию об изнасиловании и избиении преступником, который, после содеянного, уснул на месте преступления.

По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в квартире на улице Большая Почтовая в Басманном районе Москвы.

По словам потерпевшей, она пришла в гости к своему знакомому, 40-летнему Дмитрию К. Во время встречи мужчина избил и изнасиловал ее, а после уснул прямо на кровати. Женщина сразу вызвала сотрудников полиции.

После произошедшего, пострадавшая 46-летняя москвичка была доставлена в ближайшую больницу. Предполагаемый насильник задержан, сообщает Life.