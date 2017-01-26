Москвичка сдала в полицию уснувшего после нападения насильника
Москвичка сообщила в полицию об изнасиловании и избиении преступником, который, после содеянного, уснул на месте преступления.
По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в квартире на улице Большая Почтовая в Басманном районе Москвы.
По словам потерпевшей, она пришла в гости к своему знакомому, 40-летнему Дмитрию К. Во время встречи мужчина избил и изнасиловал ее, а после уснул прямо на кровати. Женщина сразу вызвала сотрудников полиции.
После произошедшего, пострадавшая 46-летняя москвичка была доставлена в ближайшую больницу. Предполагаемый насильник задержан, сообщает Life.
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