Москвичка прописала в своей квартире 15 мигрантов

Пожилая москвичка за деньги зарегистрировала в свой квартире 15 мигрантов из стран ближнего зарубежья.

В ходе проверки было установлено, что иностранцы, имеющие временную регистрацию в одной из квартир, расположенных в Хорошево-Мневниках, не проживают по указанному адресу.

В связи с этим в отношении предприимчивой женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».