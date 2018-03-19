Москвичка прописала в своей квартире 15 мигрантов
Пожилая москвичка за деньги зарегистрировала в свой квартире 15 мигрантов из стран ближнего зарубежья.
В ходе проверки было установлено, что иностранцы, имеющие временную регистрацию в одной из квартир, расположенных в Хорошево-Мневниках, не проживают по указанному адресу.
В связи с этим в отношении предприимчивой женщины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ».
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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