Москвичка наглоталась таблеток из-за отказа стать монахиней
В московском районе Хамовники службы одного из монастырей отказали 20-летней девушки в принятии ее в монахини.
Девушка от горя наглоталась неизвестных таблеток, а после – уснула на лавочке недалеко от монастыря.
С острым отравлением девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Одной из причин желания девушки уйти в монастырь стала ссора с молодым человеком. Девушка оставила ему записку.
На данный момент экспертиза выясняет, каким препаратом отравилась девушка, передает «ТВЦ» со ссылкой на Interfax.
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