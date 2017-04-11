Москвичи стали жить дольше

Продолжительность жизни москвичей в 2016 году увеличилась до 77 лет, что близко к показателям продолжительности жизни жителей восточно-европейских стран, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сфера здравоохранения в Москве демонстрирует определенные успехи, что повлияло на продолжительность жизни граждан.

Мэр также отметил, что за последние годы повысилась и доступность московского здравоохранения.

«Имею в виду и поликлиническую форму, и стационарную форму, а высокотехнологичная помощь увеличилась практически в три раза», — цитирует «РИА Новости» слова Собянина.

Продолжительность жизни в России в 2016 году увеличилась до 72 лет.