Москвичи стали жить дольше
Продолжительность жизни москвичей в 2016 году увеличилась до 77 лет, что близко к показателям продолжительности жизни жителей восточно-европейских стран, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, сфера здравоохранения в Москве демонстрирует определенные успехи, что повлияло на продолжительность жизни граждан.
Мэр также отметил, что за последние годы повысилась и доступность московского здравоохранения.
«Имею в виду и поликлиническую форму, и стационарную форму, а высокотехнологичная помощь увеличилась практически в три раза», — цитирует «РИА Новости» слова Собянина.
Продолжительность жизни в России в 2016 году увеличилась до 72 лет.
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