Москвичи решат судьбу безалкогольных энергетиков
Москвичи сами смогут решить, стоит ли ограничивать продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним, заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
По его словам, представители Мосгордумы разработают законопроект, который бы ограничивал продажу данных напитков несовершеннолетним, если получится заручиться поддержкой жителей столицы в данном вопросе.
Ранее власти запретили продажу слабоалкогольной продукции в 55 регионах России. Закон, вступивший в силу два года назад, запрещает торговать алкогольными энергетиками. Подобный закон стал первым, который Мосгордума приняла на основании мнения москвичей,сообщает агентство Nation news.
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