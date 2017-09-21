Москвичи отказались голосовать за безработных и пенсионеров
Москвичи отказались голосовать на муниципальных выборах, прошедших 10 сентября, за молодых людей, пенсионеров и безработных.
Победу одержали, руководители компаний, врачи, чиновники.
Среди претендентов в депутаты было 36,8 процентов в возрасте до 35 лет, однако 81,4 процента из них проиграли выборы. Кроме того, на выборах в Москве было 11 процентов безработных кандидатов и 9,4 процента пенсионеров.
Большая часть избранных депутатов нынешнего созыва — от 35 до 58 лет. Средний возраст депутата в этом созыве составил 47 лет, сообщает Ura.ru.
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