Москвичи массово продают квартиры в идущих под снос домах

Москвичи, чьи дома попали под программу реновации, стали массово продавать свои квартиры, следует из данных портала ЦИАН, специализирующегося на продаже и аренде недвижимости.

Согласно данным сайта, с середины мая стали массово появляться объявления о продаже квартир в хрущевках, которые попали под снос.

Так, например, жители столичного района Бескудниково с 15 мая выставили на продажу 13 квартир в тех домах, которые предполагается снести. Несколькими днями ранее вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что Бескудниково станет первым районом, где будет проводиться реновация.

Согласно данным портала, однушка в хрущевке сейчас продается за 4,6 миллиона рублей, хотя до попадания под программу реновации стоимость данной квартиры составила бы не более 3,8 миллиона рублей.

Вместе с тем, аналитики рынка недвижимости прогнозируют рост цен на квартиры в пятиэтажках до 25 процентов, сообщает Life.