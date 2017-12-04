У москвичей примут елки на утилизацию
После новогодних праздников жители столицы смогут сдать живые хвойные деревья на переработку.
Приниматься на утилизацию ели, сосны и пихты будут с 9 января по 1 марта 2018 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на московский департамент природопользования и охраны окружающей среды.
В ведомстве пояснили, что для приема хвойных деревьев будут открыты 13 пунктов. Обязательное условие – на сдаваемых деревьях не должно быть украшений и мишуры. Елки будут переработаны в щепу истанут основой для растительного грунта.
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