Москвичей предупредили о рекордно теплом понедельнике

В понедельник, 16 апреля, температура воздуха в Москве может побить рекорд столетней давности, сообщили в погодном центре «Фобос».

Ожидается, что столбики термометров в Москве поднимутся до +19...+21 градуса, в Подмосковье – до +17...+22 градуса тепла.

В 1920 году воздух в столице прогрелся до +21 градуса.

Вместе с тем, ожидается переменная облачность, а ближе к вечеру может пойти дождь. Будет дуть слабый юго-западный ветер до одного-шести метров в секунду, сообщает «360».