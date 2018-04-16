Москвичей предупредили о рекордно теплом понедельнике

В понедельник, 16 апреля, температура воздуха в Москве может побить рекорд столетней давности, сообщили в погодном центре «Фобос».

Ожидается, что столбики термометров в Москве поднимутся до +19...+21 градуса, в Подмосковье – до +17...+22 градуса тепла.

В 1920 году воздух в столице прогрелся до +21 градуса.

Вместе с тем, ожидается переменная облачность, а ближе к вечеру может пойти дождь. Будет дуть слабый юго-западный ветер до одного-шести метров в секунду, сообщает «360».

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