Москвичей ожидает теплое лето и дождливый июнь

Москвичей ожидает жаркое лето, но июнь будет очень дождливым, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, средняя температура воздуха будет около или выше нормы.

«Средняя месячная температура в Москве в июне ожидается +18,5℃. А вот среднее количество осадков — 94 миллиметра», - сказал Вильфанд.

При этом от подчеркнул, что июнь является самым дождливым месяцем года.

На майские праздники в Москву придёт по-настоящему тёплая, июньская погода, сообщает Life.