Москвичей ожидает теплое лето и дождливый июнь
Москвичей ожидает жаркое лето, но июнь будет очень дождливым, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, средняя температура воздуха будет около или выше нормы.
«Средняя месячная температура в Москве в июне ожидается +18,5℃. А вот среднее количество осадков — 94 миллиметра», - сказал Вильфанд.
При этом от подчеркнул, что июнь является самым дождливым месяцем года.
На майские праздники в Москву придёт по-настоящему тёплая, июньская погода, сообщает Life.
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