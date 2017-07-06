Москвичей ожидает самая холодная пятница июля

По прогнозам синоптиков, 7 июля станет самым холодным днем текущего месяца в Московском регионе.

Утром столбики термометров покажут 8–10 градусов, а днем воздух прогреется не выше 15 градусов. Среднесуточная температура составит всего 11,5 градуса тепла, что почти на 6 градусов ниже нормы. Кроме того, пройдут кратковременные дожди.

Как отмечается в материале Life, 7 июля, согласно народному календарю, отмечается праздник Ивана Купалы. Самый холодный Иванов день был зафиксирован в 1952 году, когда среднесуточная температура составила всего 10,4 градуса.