Москвичей ожидает самая холодная пятница июля
По прогнозам синоптиков, 7 июля станет самым холодным днем текущего месяца в Московском регионе.
Утром столбики термометров покажут 8–10 градусов, а днем воздух прогреется не выше 15 градусов. Среднесуточная температура составит всего 11,5 градуса тепла, что почти на 6 градусов ниже нормы. Кроме того, пройдут кратковременные дожди.
Как отмечается в материале Life, 7 июля, согласно народному календарю, отмечается праздник Ивана Купалы. Самый холодный Иванов день был зафиксирован в 1952 году, когда среднесуточная температура составила всего 10,4 градуса.
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