Москвичей ожидает прохладная и дождливая неделя
Москвичей ожидает прохладная и дождливая неделя, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Как уточняется в материале, виной всему циклон, разместившийся над столичным регионом.
По прогнозам синоптиков, во вторник и среду ожидаются дожди, грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду, температура воздуха в Москве составит 19 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут не более 21 градуса тепла.
Последние два рабочих дня на неделе будут еще холоднее, дневная температура не превысит 14-16 градусов.
В выходные потеплеет до 22-24 градусов, сообщает Интерфакс.
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