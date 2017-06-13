Москвичей ожидает прохладная и дождливая неделя, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Как уточняется в материале, виной всему циклон, разместившийся над столичным регионом.

По прогнозам синоптиков, во вторник и среду ожидаются дожди, грозы с порывами ветра до 17 метров в секунду, температура воздуха в Москве составит 19 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут не более 21 градуса тепла.

Последние два рабочих дня на неделе будут еще холоднее, дневная температура не превысит 14-16 градусов.

В выходные потеплеет до 22-24 градусов, сообщает Интерфакс.