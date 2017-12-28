Москвичей в Новый год ждет апрельская погода

Жителей столичного региона в Новый год ждет по-настоящему апрельская погода, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в новогоднюю ночь жители Москвы все-таки дождутся небольших осадков, однако температура воздуха будет близка к нулю.

Вильфанд также не исключил, что в итоге может подтвердиться иной прогноз, согласно которому, температура будет колебаться от -2 до +2 градусов.

«Такой температурный фон больше соответствует первым числам апреля», — подчеркнул он.

В целом даже более вероятное развитие событий говорит о превышении климатической нормы на 6-8 градусов, сообщает «360».