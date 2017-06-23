Москвичей ждут прохладные выходные

Жителей столичного региона ожидают прохладные выходные, сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, западные циклоны не позволят температуре достичь климатической нормы, однако она будет стремиться к более высоким показателям.

В ночь на субботу, 24 июня, в Москве будет 6−8 градуса тепла, в Подмосковье — 4−9 градусов, местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 18−20 градусов без осадков.

В ночь на воскресенье, 25 июня, будет сухо и 9−11 градусов тепла в Москве, по области — 6−11 градусов тепла. Днем местами пройдет небольшой дождь, а температура воздуха составит 19−21 градус.

Следующая неделя будет значительно теплее. В понедельник ожидается до плюс 24 градусов в Москве, сообщает агентство Regnum.