Москвичей агитируют пересаживаться на двухколесный транспорт

В столице России проходит акция «На работу на велосипеде». К ней присоединились более 150 компаний и организаций.

Акция стартовала 14 мая и продлится до 27-го. Все это время магазины, кафе и рестораны, выступающие партнерами мероприятия, будут предоставлять велосипедистам скидки на товары и услуги. Кроме того, москвичам и жителям области разрешено бесплатно провозить свои велосипеды в пригородных электричках.

18 мая для участников акции в Москве будут организованы так называемые «энергетические точки». Там велосипедистов будут ждать угощения, сувениры и возможность пообщаться с организаторами акции и тем самым получить заряд положительных эмоций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советник замминистра транспорта России и куратора проекта Владимира Кумова.