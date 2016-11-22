Москвичей в 2017 году ожидает рекордный рост цен на коммуналку

Во втором полугодии 2017 года москвичи будут платить за коммунальные услуги на 7 процентов больше, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте правовой информации.

Кроме того, квартплата в Санкт-Петербурге вырастет в среднем на 6 процентов. Услуги ЖКХ в Якутии и Камчатском крае также вырастут на 6 процентов.

Самый низкий рост квартплаты определен для Северной Осетии, где коммунальные платежи подорожают на 2,5 процента, сообщает интернет-издание «Дни.ру».