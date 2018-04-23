Москвичам летом стоит опасаться торнадо
Московскому региону летом могут угрожать торнадо, заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
По его словам, наиболее благоприятное время для ураганов – конец апреля, май, начало июня.
Дело в том, что порывистые ветра в этот период связаны с циклоническими фронтами, с вторжениями холодных масс.
«Летом – в июле, августе – нас могут ожидать уже явления типа торнадо, связанные с перегревом атмосферы, перенасыщенностью атмосферы влагой. Но для этого необходим период жары, который затем сменится похолоданием», – сказал специалист.
Он также отметил, что за последние 30 лет в Москве в апреле–мае примерно на три градуса увеличилась температура. А на высоких широтах еще остается лед в это время, и от этого растет температурный контраст север–юг.
21 апреля на Москву обрушились ураган и грозы, скорость ветра достигала 30 метров в секунду. В результате двух штормовых волн погиб один ребенок, 17 человек получили различные травмы, сообщает «М24».
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