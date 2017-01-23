Москвичам хотят запретить содержать дома крупных собак

Московские власти обсуждают возможность ведения запрета для горожан на содержание в квартирах собак крупных пород – догов, кавказский овчарок, мастифов и других.

В комиссии по экологической политике Мосгордумы инициативу объясняют стремлением оградить людей от нападений больших собак, а также заботой о самих животных, которым якобы тесно в квартирах.

Намерение московских властей прокомментировала «Ридусу» руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко. По ее словам, напасть на человека может и некрупная собака, если хозяин не занимается ее воспитанием. Кроме того, она отметила, что полиция с опозданием реагирует на жалобы о неправильном содержании животных.

Собеседница издания также выразила опасения, что с введением запрета владельцы маленьких собак вообще перестанут соблюдать правила и воспитывать их.

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