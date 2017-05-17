Москвичам и гостям столицы предложат сыграть в настольный футбол в метро

В московском метро накануне Кубка конфедераций установят настольный футбол.

Столы появятся в переходах между станциями «Площадь Революции» и «Театральная», «Пушкинская» и «Чеховская». Сыграть в настольный футбол смогут все желающие совершенно бесплатно, сообщает НСН.

Матчи Кубка конфедераций, помимо Москвы, будут проходить в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.