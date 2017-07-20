На москвича напал грабитель со шприцем
Сотрудник одной из московских компаний подвергся нападению неизвестного злоумышленника, угрожавшего ему шприцем.
Инцидент произошел на площади Ганецкого. Налетчик вошел в помещение компании, открыто похитил у потерпевшего конверт с деньгами и скрылся. Сумма украденного составила 17 тысяч рублей. Был ли чем-то заполнен шприц, которым угрожал грабитель, не уточняется.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает злоумышленника, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
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