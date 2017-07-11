Москвич заживо сжег возлюбленную
Житель Москвы облил бензином молодую женщину и поджег ее.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на Ленинградском проспекте в Москве.
Отмечается, что ранее злоумышленник состоял с жертвой в романтических отношениях.
Подозреваемым в данном преступлении оказался 30-летний москвич, которого называют Самара.
В настоящее время устанавливаются все подробности случившегося. Информации о жертве преступника нет, сообщает агентство Nation news.
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