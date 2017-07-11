Москвич заживо сжег возлюбленную

Житель Москвы облил бензином молодую женщину и поджег ее.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на Ленинградском проспекте в Москве.

Отмечается, что ранее злоумышленник состоял с жертвой в романтических отношениях.

Подозреваемым в данном преступлении оказался 30-летний москвич, которого называют Самара.

В настоящее время устанавливаются все подробности случившегося. Информации о жертве преступника нет, сообщает агентство Nation news.