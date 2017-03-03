Москвич выжил после прыжка под поезд в метро

Житель столицы в пятницу прыгнул под прибывающий электропоезд на станции метро «Дмитровская» и остался жив, не получив даже травм, сообщает УВД на московском метрополитене.

Как рассказал руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, в 19:20 московского времени на станции метро «Дмитровская» 33-летний москвич прыгнул на пути под прибывающий поезд и упал в защитный желоб, передает ТАСС.

«Мужчина остался жив, ему незамедлительно был вызван наряд скорой помощи», - сообщил Мышляев, уточнив, что в результате происшествия москвич не получил никаких серьезных повреждений. Проведенная проверка показала, что мужчина состоит на учете в психдиспансере, добавил представитель УВД.

По его словам, все службы сработали оперативно, инцидент в целом не повлиял на работу поездов. Движение было полностью восстановлено за 10 минут.