Москвич выжил после прыжка под поезд в метро

Житель столицы в пятницу прыгнул под прибывающий электропоезд на станции метро «Дмитровская» и остался жив, не получив даже травм, сообщает УВД на московском метрополитене.

Как рассказал руководитель пресс-службы УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев, в 19:20 московского времени на станции метро «Дмитровская» 33-летний москвич прыгнул на пути под прибывающий поезд и упал в защитный желоб, передает ТАСС.

«Мужчина остался жив, ему незамедлительно был вызван наряд скорой помощи», - сообщил Мышляев, уточнив, что в результате происшествия москвич не получил никаких серьезных повреждений. Проведенная проверка показала, что мужчина состоит на учете в психдиспансере, добавил представитель УВД.

По его словам, все службы сработали оперативно, инцидент в целом не повлиял на работу поездов. Движение было полностью восстановлено за 10 минут.

Новости по теме
Теги:
Организации: МВД
Следующая новость В Калининграде нашли двухметровую авиабомбу

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО