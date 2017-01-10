Москвич украл из парка статую стоимостью 3 миллиона рублей в подарок для девушки
Житель Москвы похитил статую с территории одного из столичных парков стоимостью 3 миллиона рублей, сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев.
По его словам, 32-летний житель столицы похитил скульптуру во время прогулки по парку, чтобы подарить ее свой девушке.
Он уточнил, нарушитель был задержан сотрудниками полиции.Об этом сообщает "Интерфакс".
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