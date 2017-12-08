Москвич украл бульдога у соседки
Москвич украл собаку породы бульдог у соседки из соседнего подъезда. Инцидент произошел по адресу улица Днепропетровская, дом 25 в Чертаново.
В полицию обратилась женщина, заявившая, что сосед украл ее собаку и держит у себя в квартире.
Правоохранительные органы задержали вора в соседнем доме. Им оказался 33-летний мужчина, который нигде не работал и не собирался скрываться от потерпевшей.
По факту кражи собаки возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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