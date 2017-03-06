Москвич угрожал сжечь отделение «Почты России» в центре столицы

Мужчина угрожал сжечь отделение «Почты России», расположенное в центре Москвы, за отказ сотрудника почты выдать ему денежные средства без предъявления документов, удостоверяющих личность.

Как уточняется в материале, инцидент произошел на улице Сергея Макеева.

В ходе общения с мужчиной работникам «Почты России» удалось успокоить его и вывести из помещения, — рассказали в организации, уточнив, что вскоре после ЧП в отделение прибыли сотрудники полиции.

Сейчас почтовое отделение работает штатно, посетителям оперативно оказываются все почтовые услуги, сообщает «РИА Новости».