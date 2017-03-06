Москвич угрожал сжечь отделение «Почты России» в центре столицы
Мужчина угрожал сжечь отделение «Почты России», расположенное в центре Москвы, за отказ сотрудника почты выдать ему денежные средства без предъявления документов, удостоверяющих личность.
Как уточняется в материале, инцидент произошел на улице Сергея Макеева.
В ходе общения с мужчиной работникам «Почты России» удалось успокоить его и вывести из помещения, — рассказали в организации, уточнив, что вскоре после ЧП в отделение прибыли сотрудники полиции.
Сейчас почтовое отделение работает штатно, посетителям оперативно оказываются все почтовые услуги, сообщает «РИА Новости».
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