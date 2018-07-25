Москвич продает «полотенце Месси» за 1,5 млн рублей

Житель Москвы по имени Алексей выставил на продажу полотенце, которое якобы принадлежит звездному нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Эксклюзивный товар предприимчивый москвич оценил в 1,5 миллиона рублей.

По его словам, он является сотрудником Международной федерации футбола (FIFA), поэтому своими глазами видел, как знаменитый футболист вытирался этим полотенцем во время матча Аргентина — Франция. После игры москвич забрал махровое полотенце с гербом «Барселоны» себе.

При этом никаких доказательств того, что это действительно полотенце Месси, у Андрея нет, сообщает «360».