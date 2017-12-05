Москвич похищал автоматы с игрушками в Подмосковье

Москвич подозревается в крае двух автоматов с мягкими игрушками из магазинов в Наро-Фоминске, рассказали в областном управлении МВД России.

Уточняется, что преступления были совершены в сетевых магазинах городских поселений Калининец и Селятино.

Теперь 42-летнему любителю игрушек грозит до 10 лет колонии. Суд выбрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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