Москвич погиб в виртуальной реальности

Житель Москвы погиб, ходя по квартире в очках виртуальной реальности, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в оном из домов, расположенных на проспекте Маршала Жукова в районе Хорошёво-Мнёвники СЗАО.

По предварительным данным, 44-лентий мужчина ходил по квартире в очках виртуальной реальности, споткнулся о стеклянный стол, упал на него и разбил. В результате происшествия москвич получил сильные порезы и скончался от потери крови.

Тело погибшего обнаружила его мать, которая пришла к нему в гости, сообщает «Собеседник».