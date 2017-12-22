Москвич погиб в виртуальной реальности
Житель Москвы погиб, ходя по квартире в очках виртуальной реальности, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
Инцидент произошел в оном из домов, расположенных на проспекте Маршала Жукова в районе Хорошёво-Мнёвники СЗАО.
По предварительным данным, 44-лентий мужчина ходил по квартире в очках виртуальной реальности, споткнулся о стеклянный стол, упал на него и разбил. В результате происшествия москвич получил сильные порезы и скончался от потери крови.
Тело погибшего обнаружила его мать, которая пришла к нему в гости, сообщает «Собеседник».
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