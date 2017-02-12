Москвич поджег бездомную женщину
Полиция Москвы задержала мужчину, который поджег бездомную женщину на чердаке дома.
Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе правоохранительных органов.
По сведениям полиции, 37-летняя женщина ночевала на чердаке дома 40 на улице Щербаковской. В этот момент «неизвестный облил ее какой-то жидкостью, поджог одежду и скрылся». Женщина была госпитализирована с многочисленными ожогами головы, шеи и рук.
Известно, что задержанный москвич 1996 года рождения нигде не работал. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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