Москвич поджег бездомную женщину

Полиция Москвы задержала мужчину, который поджег бездомную женщину на чердаке дома.

Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе правоохранительных органов.

По сведениям полиции, 37-летняя женщина ночевала на чердаке дома 40 на улице Щербаковской. В этот момент «неизвестный облил ее какой-то жидкостью, поджог одежду и скрылся». Женщина была госпитализирована с многочисленными ожогами головы, шеи и рук.

Известно, что задержанный москвич 1996 года рождения нигде не работал. В отношении него возбуждено уголовное дело.