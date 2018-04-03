Москвич парализовал движение на «серой» ветке метро
Москвич парализовал движение поездов на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
Уточняется, что примерно в 19:00 на станции «Петровско-Разумовская» 48-летний пассажир по собственной неосторожности упал на рельсы.
Для извлечения мужчины пришлось снять напряжение на путях. К счастью, в момент падения поезда на станции не было. Потерпевшему вызвали медиков, но он от помощи отказался, пояснив, что упал из-за головокружения.
В настоящее время движение поездов осуществляется по графику, сообщает «РБК».
Следующая новость Призывники сами будут приходить за повестками
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии