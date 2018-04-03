Москвич парализовал движение на «серой» ветке метро

Москвич парализовал движение поездов на центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Уточняется, что примерно в 19:00 на станции «Петровско-Разумовская» 48-летний пассажир по собственной неосторожности упал на рельсы.

Для извлечения мужчины пришлось снять напряжение на путях. К счастью, в момент падения поезда на станции не было. Потерпевшему вызвали медиков, но он от помощи отказался, пояснив, что упал из-за головокружения.

В настоящее время движение поездов осуществляется по графику, сообщает «РБК».